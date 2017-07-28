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В Петербурге 4 августа прогнозируются грозы, ливни и сильный ветер

В Петербурге 4 августа прогнозируются грозы, ливни и сильный ветер


В Петербурге четвертого августа ожидается усиление ветра и грозы. В течение суток метеорологи обещают ливни.

Служба МЧС предостерегает о необходимости следования правилам безопасности. Сила ветра может достигать пятнадцати м/с.

Будьте осторожны!
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