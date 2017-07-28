В Петербурге 4 августа прогнозируются грозы, ливни и сильный ветер

В Петербурге четвертого августа ожидается усиление ветра и грозы. В течение суток метеорологи обещают ливни.
Служба МЧС предостерегает о необходимости следования правилам безопасности. Сила ветра может достигать пятнадцати м/с.Будьте осторожны!
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В Петербурге четвертого августа ожидается усиление ветра и грозы.
В пожаре на Кондратьевском проспекте, зафиксированном службой МЧС Петербурга утром второго августа, пострадала иномарка Mercedes-Benz.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
В утренние часы второго августа на улице Белы Куна службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Volkswagen.
В Ленобласти (Выборгский район) водитель иномарки, вечером тридцать первого июля, сбил четырехлетнего ребенка.
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