В Петербурге 25 июля ожидается туман, грозы и порывистый ветер

В Петербурге двадцать пятого июля ожидается образование тумана, специалисты прогнозируют неблагоприятное погодное явление ночью и в утренние часы. В течение дня петербуржцев ждет порывистый ветер, грозы и дождь.Температура воздуха меж тем достигнет показателя +24 °C. Однако в сочетании с ливнями особенно насладиться летним теплом не придется.