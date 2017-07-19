В Петербурге 25 июля ожидается туман, грозы и порывистый ветер
В Петербурге двадцать пятого июля ожидается образование тумана, специалисты прогнозируют неблагоприятное погодное явление ночью и в утренние часы. В течение дня петербуржцев ждет порывистый ветер, грозы и дождь.
Температура воздуха меж тем достигнет показателя +24 °C. Однако в сочетании с ливнями особенно насладиться летним теплом не придется.
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В Петербурге двадцать пятого июля ожидается образование тумана, специалисты прогнозируют неблагоприятное погодное явление ночью и в утренние часы.
Служба МЧС Петербурга предостерегает о прогнозируемых двадцать четвертого июля грозах.
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