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В Петербурге началось создание велосипедных дорожек

В Петербурге началось создание велосипедных дорожек


В минувшие выходные на территории Петербурга начались работы по организации велосипедных дорожек. Технические мероприятия проводятся на набережной Фонтанки и Петроградской стороне.

Согласно договору подрядчик должен завершить работы на означенных участках уже до конца текущего месяца. В течение летнего сезона велодорожки планируется создать на проспекте Луначарского, Гражданском проспекте.

Городская администрация отмечает, работы ведутся поэтапно. Пользоваться объектами поклонники велосипедного транспорта смогут по мере их официального открытия.
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