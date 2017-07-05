В Петербурге началось создание велосипедных дорожек
В минувшие выходные на территории Петербурга начались работы по организации велосипедных дорожек. Технические мероприятия проводятся на набережной Фонтанки и Петроградской стороне.
Согласно договору подрядчик должен завершить работы на означенных участках уже до конца текущего месяца. В течение летнего сезона велодорожки планируется создать на проспекте Луначарского, Гражданском проспекте.
Городская администрация отмечает, работы ведутся поэтапно. Пользоваться объектами поклонники велосипедного транспорта смогут по мере их официального открытия.
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В минувшие выходные на территории Петербурга начались работы по организации велосипедных дорожек.
В среду Петербург ждет очередной привет от «летней погоды».
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