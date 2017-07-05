В Петербурге 12 июля прогнозируются сильные дожди

В среду Петербург ждет очередной привет от «летней погоды». В течение суток двенадцатого июля прогнозируются сильные дожди.
Служба МЧС предостерегает горожан и жителей области о неблагоприятных погодных условиях. Ожидаемая температура +19 °C.Будьте внимательны!
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В минувшие выходные на территории Петербурга начались работы по организации велосипедных дорожек.
В среду Петербург ждет очередной привет от «летней погоды».
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