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В петербургском метро появился бесплатный WI-FI

В петербургском метро появился бесплатный WI-FI


В петербургском метрополитене появился бесплатный WI-FI доступ к сети интернет. В тоннелях оборудовано восемьдесят станций, специальными системами оснащены тридцать шесть составов.

Правда, пока доступ в интернет могут получить только пассажиры «пятой и четвертой линии», но работы продолжаются. Система WI-FI позволяет обслуживать до двухсот подключений из одного вагона.

Получить доступ можно посредством регистрации мобильного номера. Пассажиру метро следует подключиться к сети «MT_FREE», после чего перейти на любую веб-станицу. Система автоматически направит пользователя на страницу идентификации. Подтверждение производится по СМС. Альтернативный способ позволяет пройти регистрацию при помощи аккаунта на ресурсе Государственных услуг.
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