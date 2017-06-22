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В Петербурге 30 июня вновь прогнозируется сильный ветер и дождь

В Петербурге 30 июня вновь прогнозируется сильный ветер и дождь


В Петербурге тридцатого июня вновь прогнозируется сильный ветер. Служба МЧС города предостерегает о возможном увеличении силы ветра до семнадцати м/с. В течение суток ожидаются дожди.

Температура +13°C +14°C.

Будьте внимательны!
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