В Петербурге 30 июня вновь прогнозируется сильный ветер и дождь

В Петербурге тридцатого июня вновь прогнозируется сильный ветер. Служба МЧС города предостерегает о возможном увеличении силы ветра до семнадцати м/с. В течение суток ожидаются дожди.
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В Петербурге тридцатого июня вновь прогнозируется сильный ветер.
В Петербурге проводится проверка по факту транспортной аварии с участием сотрудника полиции, вследствие которой погиб человек.
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