В Петербурге 26 июня прогнозируется усиление ветра

В понедельник, двадцать шестого июня, на территории Петербурга прогнозируется усиление ветра. Служба МЧС отмечает, сила ветра может достигать пятнадцати м/с.
В сочетании с ветром не исключены дожди.Будьте осторожны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В понедельник, двадцать шестого июня, на территории Петербурга прогнозируется усиление ветра.
В Невском районе на Дальневосточном проспекте с двадцать восьмого июня вводится ограничение на следование транспорта.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Сотрудники полиции Петербурга задержали двух мошенников, вымогавших денежные средства у граждан под видом сотрудников правоохранительных органов.
В пятницу, двадцать третьего июня, Троицкий мост разведут на сутки.
В Петербурге завершены следственные мероприятия в отношении злоумышленника, похищавшего автомобили с помощью личного эвакуатора.
АвтоВАЗ с двадцать первого июня открывает продажи новой версии кроссовера XRAY Exclusive.
Погодные условия в Петербурге двадцать первого июня едва ли обрадуют жителей и гостей города, дождь по-прежнему не оставляет Северную столицу.
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице.