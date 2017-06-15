В Петербурге 20 июня прогнозируются грозы и сильный ветер
В грядущий вторник, двадцатого июня, петербуржцев ждет значительное ухудшение погодных условий. Служба МЧС Петербурга отмечает: ожидаются грозы, ливень, порывы ветра.
Сила ветра может достичь показателя восемнадцать м/с.
Будьте осторожны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В грядущий вторник, двадцатого июня, петербуржцев ждет значительное ухудшение погодных условий.
В одном направлении следование транспорта блокируется с двадцать четвертого июня на улице Марата.
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