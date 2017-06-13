В Петербурге двадцать третьего июня пройдет традиционный праздник выпускников. В связи с масштабными мероприятиями, сопровождающими «Алый паруса», на городских дорогах вводится ряд ограничений.
В частности ограничения затронут мост Троицкий, набережную Дворцовую, проспект Невский, а равно ряд других улиц в центре Петербурга.
Алые паруса-2017: ограничение движения
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В Петербурге двадцать третьего июня пройдет традиционный праздник выпускников.
Возгорание в иномарке Porsche зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на Тамбовской улице.
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