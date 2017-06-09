В Петербурге 14 июня прогнозируется усиление ветра

В Петербурге четырнадцатого июня прогнозируется усиление ветра. Согласно данным МЧС Петербурга, скорость ветра может достигать пятнадцати м/с.
Специалисты ведомства предостерегают о возможных неблагоприятных последствиях непогоды.Будьте осторожны!
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В Петербурге четырнадцатого июня прогнозируется усиление ветра.
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