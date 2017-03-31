Смольный ищет подрядчиков для ремонта дорог

В минувший четверг, тридцатого марта, администрация Петербурга объявила конкурсы на поиск подрядчиков в рамках проекта ремонта дорог. Согласно адресной программе текущего года объекты разделены на три пакета «Юго-Западный» (1,03 млрд руб.), «Юго-Восточный» (1,02 млрд руб.) и «Северный» (1.01 млрд руб.). Определиться с подрядчиками планируется до конца апреля.Суммарно бюджет Северной столицы в 2017 году предусматривает выделение на дорожный ремонт 3,14 млрд руб. Программа включает в себя шестьдесят пять адресов и семь объектов трамвайных путей.В частности запланированы работы по ремонту участка шоссе от улицы Приморской до переезда (железнодорожного) Ольгино. Путепровода в поселке Лисий Нос. В Адмиралтейском районе запланирован ремонт части проспекта Вознесенского, улиц Большой Морской и Казанской. В Кировском районе ремонту подвергнется проспект Ленинский.