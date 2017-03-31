В последний день марта водителей Петербурга ждет гололедица

В последний день первого весеннего месяца водителей Петербурга вновь ждет гололедица. Согласно информации ведомства МЧС, тридцать первого марта ночью и утром на дорогах может отмечаться возникновение наледи.
В дневные часы не исключен мокрый снег.
Будьте внимательны!
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В последний день первого весеннего месяца водителей Петербурга вновь ждет гололедица.
Столкновение автомобиля Nissan с малотоннажным грузовиком Iveco, приведшее к возгоранию легковой иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцатого марта на Приморском шоссе.
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