В Петербурге 29 марта по-прежнему «метет и скользит»

Снежные, да еще и мокрые осадки, вкупе с ночным морозом не оставляют Петербург. Согласно данным метеорологического центра двадцать девятого марта прогнозируются незначительный снег и гололедица.
Сложные погодные условия накануне, судя по сводке происшествий
, спровоцировали ряд групповых аварий.Будьте внимательны!
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Снежные, да еще и мокрые осадки, вкупе с ночным морозом не оставляют Петербург.
В вечерние часы двадцать восьмого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кронштадтском районе службой МЧС зафиксировано столкновение четырех иномарок.
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