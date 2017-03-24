Строительство подъезда к намывной территории В.О. завершится 25 марта
Строительство новой дороги, призванной обеспечить подъезд к намывным территориям Васильевского острова, завершится в субботу двадцать пятого марта. Объект должен значительно упростить проезд к своим домам жителям новостроек в западной части В.О.
В настоящее время, согласно информации городского транспортного комитета, подрядчик ведет работы по укладке асфальта. Путепровод подключается в створе площади Прибалтийской через ЗСД к набережной Морской. Суммарная протяженность новой дороги (две полосы) составляет порядка 650 метров.
фото: Администрация Петербурга
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Строительство новой дороги, призванной обеспечить подъезд к намывным территориям Васильевского острова, завершится в субботу двадцать пятого марта.
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