Строительство подъезда к намывной территории В.О. завершится 25 марта

фото: Администрация Петербурга

Строительство новой дороги, призванной обеспечить подъезд к намывным территориям Васильевского острова, завершится в субботу двадцать пятого марта. Объект должен значительно упростить проезд к своим домам жителям новостроек в западной части В.О.В настоящее время, согласно информации городского транспортного комитета, подрядчик ведет работы по укладке асфальта. Путепровод подключается в створе площади Прибалтийской через ЗСД к набережной Морской. Суммарная протяженность новой дороги (две полосы) составляет порядка 650 метров.