Петербургские дороги к маю вымоют с шампунем

фото: Администрация Петербурга

В Петербурге с первого марта начались масштабные работы по мытью городских дорог и тротуаров. Специалисты профильных служб отмечают, для уборки Северной столицы используется безопасный для экологии шампунь.В первую очередь на помывку «выстроились» центральные петербургские дороги, однако только ключевыми объектами работы не ограничатся. Суммарно с шампунем планируется вымыть 350 улиц. В ответе возможным скептикам поясняется, сначала дороги очистили от грязи, поэтому мойка достаточно эффективна и приносит желаемый результат.Официально мойка должна завершиться до конца апреля. В теплые дни специалисты работают круглосуточно.