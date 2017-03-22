Петербургские дороги к маю вымоют с шампунем
В Петербурге с первого марта начались масштабные работы по мытью городских дорог и тротуаров. Специалисты профильных служб отмечают, для уборки Северной столицы используется безопасный для экологии шампунь.
В первую очередь на помывку «выстроились» центральные петербургские дороги, однако только ключевыми объектами работы не ограничатся. Суммарно с шампунем планируется вымыть 350 улиц. В ответе возможным скептикам поясняется, сначала дороги очистили от грязи, поэтому мойка достаточно эффективна и приносит желаемый результат.
Официально мойка должна завершиться до конца апреля. В теплые дни специалисты работают круглосуточно.
фото: Администрация Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге с первого марта начались масштабные работы по мытью городских дорог и тротуаров.
Возгорание в автомобиле Chevrolet Captiva зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем двадцать второго марта в Василеостровском районе.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».