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Петербургские дороги к маю вымоют с шампунем

Петербургские дороги к маю вымоют с шампунем


В Петербурге с первого марта начались масштабные работы по мытью городских дорог и тротуаров. Специалисты профильных служб отмечают, для уборки Северной столицы используется безопасный для экологии шампунь.

Петербургские дороги к маю вымоют с шампунем


В первую очередь на помывку «выстроились» центральные петербургские дороги, однако только ключевыми объектами работы не ограничатся. Суммарно с шампунем планируется вымыть 350 улиц. В ответе возможным скептикам поясняется, сначала дороги очистили от грязи, поэтому мойка достаточно эффективна и приносит желаемый результат.

Официально мойка должна завершиться до конца апреля. В теплые дни специалисты работают круглосуточно.

фото: Администрация Петербурга
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