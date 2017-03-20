В Петербурге запланированы разводки четырех мостов
В течение текущей недели предприятие «Мостотрест» планирует разводку четырех городских переправ. В качестве причины, специалисты называют подготовку к новому сезону навигации.
Мост Литейный — ночь на двадцать первое и двадцать второе марта (01:40—04:45)
Мост Дворцовый — ночь на двадцать второе, двадцать третье и двадцать четвертое марта (01:25—02:50, 03:10—04:55)
Мост Большеохтинский — ночь на двадцать второе, двадцать третье и двадцать четвертое марта (02:00—05:00)
Мост Сампсониевский — ночь на двадцать первое и двадцать второе марта (01:30—04:30)
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В связи с дорожными работами, ведущимися на улице Салова, изменяются маршруты автобусов № 141 и № 29.
В течение текущей недели предприятие «Мостотрест» планирует разводку четырех городских переправ.
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