В Петербурге 29 и 30 апреля пройдет Фестиваль ледоколов

фото: Администрация Петербурга

В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов. Организаторы отмечают, посещение всех мероприятий не требует оплаты.Фестиваль ледоколов для петербуржцев и гостей города не в новинку. В мероприятиях примут участие конструкторские бюро, судостроительные предприятия, морские училища, музеи и другие профильные организации.12:00 — церемония открытия (акватория Большой Невы, парад).11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.18:00 — вальс буксиров.18:30 — отход ледоколов от причалов.