—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » В Петербурге 29 и 30 апреля пройдет Фестиваль ледоколов
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге 29 и 30 апреля пройдет Фестиваль ледоколов

В Петербурге 29 и 30 апреля пройдет Фестиваль ледоколов


В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов. Организаторы отмечают, посещение всех мероприятий не требует оплаты.

Фестиваль ледоколов для петербуржцев и гостей города не в новинку. В мероприятиях примут участие конструкторские бюро, судостроительные предприятия, морские училища, музеи и другие профильные организации.

Фестиваль ледоколов-2017 (программа)

Двадцать девятое апреля

12:00 — церемония открытия (акватория Большой Невы, парад).
11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.

Тридцатое апреля

11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.
18:00 — вальс буксиров.
18:30 — отход ледоколов от причалов.

фото: Администрация Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

Грузовик Mercedes горел на улице Жукова

Возгорание в грузовом автомобиле Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером шестнадцатого марта в Калининском районе.
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса