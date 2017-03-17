В Петербурге 29 и 30 апреля пройдет Фестиваль ледоколов
В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов. Организаторы отмечают, посещение всех мероприятий не требует оплаты.
Фестиваль ледоколов для петербуржцев и гостей города не в новинку. В мероприятиях примут участие конструкторские бюро, судостроительные предприятия, морские училища, музеи и другие профильные организации.
Фестиваль ледоколов-2017 (программа)
Двадцать девятое апреля
12:00 — церемония открытия (акватория Большой Невы, парад).
11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.
Тридцатое апреля
11:00—19:00 — посещение ледоколов, концерты, интерактивные площадки.
18:00 — вальс буксиров.
18:30 — отход ледоколов от причалов.
фото: Администрация Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов.
Столкновение сразу пяти автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем семнадцатого марта на Обводном канале.
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