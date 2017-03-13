В Петербурге с 15 марта выход на лед под официальным запретом!
В Петербурге с сегодняшнего дня, пятнадцатого марта, в силу вступает запрет выхода на лед! В ведомстве МЧС напоминают об административной ответственности за пренебрежение нормами правительственного постановления — однако штраф (1,5 — 2,5 тыс. рублей) не главная потеря, которая может ждать беспечных рыбаков.
Ежегодно сводка происшествий по СПб не обходится без трагических случаев, связанных с выходом на лед после официального запрета. Едва ли увлечение подледной рыбалкой и демонстрация удали стоят возможных последствий.
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В Петербурге с сегодняшнего дня, пятнадцатого марта, в силу вступает запрет выхода на лед!
В Калининском районе Петербурга, вечером четырнадцатого марта, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ-21099».
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