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В Петербурге с 15 марта выход на лед под официальным запретом!

В Петербурге с 15 марта выход на лед под официальным запретом!


В Петербурге с сегодняшнего дня, пятнадцатого марта, в силу вступает запрет выхода на лед! В ведомстве МЧС напоминают об административной ответственности за пренебрежение нормами правительственного постановления — однако штраф (1,5 — 2,5 тыс. рублей) не главная потеря, которая может ждать беспечных рыбаков.

Ежегодно сводка происшествий по СПб не обходится без трагических случаев, связанных с выходом на лед после официального запрета. Едва ли увлечение подледной рыбалкой и демонстрация удали стоят возможных последствий.
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