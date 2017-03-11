В Петербурге 13 марта туман и гололедица

В ночные часы понедельника, тринадцатого марта, в Петербурге прогнозируется туман. Согласно данным службы МЧС, ухудшение видимости может отмечаться на территории южных районов города.
Температура воздуха понизится до — 4°C. Велика вероятность образования гололедицы.Будьте осторожны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В ночные часы понедельника, тринадцатого марта, в Петербурге прогнозируется туман.
В центре Петербурга, днем двенадцатого марта, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Ограничение на следование транспорта вводится на улице Малой Морской с шестнадцатого марта.
Службой МЧС Петербурга, утром двенадцатого марта, на Садовой улице (Пушкинский район) зафиксировано возгорание в салоне автомобиля Renault.
Транспортная авария с участием двух иномарок Volvo и Volkswagen зафиксирована ведомством МЧС Петербурга вечером одиннадцатого марта на Исаакиевской площади.
Столкновение маршрутного такси и микроавтобуса Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем одиннадцатого марта на Московском проспекте.
Транспортная авария с участием двух легковых иномарок (Volkswagen и Honda) и микроавтобуса зафиксирована ведомством МЧС Петербурга утром одиннадцатого марта в Калининском районе.
Попытка ограбления, закончившаяся ранением водителя автомобиля, зафиксирована полицейским ведомством Ленобласти ночью девятого марта.