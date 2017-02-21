В Петербурге конфликт на парковке привел к ранению автовладельца
В Петербурге на автомобильной парковке, расположенной на Караванной улице (дом № 12), конфликт из-за места привел к ранению одного из автовладельцев. Пострадавший направлен в медицинское учреждение с ножевым ранением.
Специалисты оценивают состояние 26-летнего мужчины как тяжелое.
Сотрудники полицейского ведомства проводят проверку. Второй участник конфликта, нанесший ранение пострадавшему, на настоящем этапе объявлен в розыск.
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В Петербурге на автомобильной парковке, расположенной на Караванной улице (дом № 12), конфликт из-за места привел к ранению одного из автовладельцев.
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