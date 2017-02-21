В Петербурге конфликт на парковке привел к ранению автовладельца

В Петербурге на автомобильной парковке, расположенной на Караванной улице (дом № 12), конфликт из-за места привел к ранению одного из автовладельцев. Пострадавший направлен в медицинское учреждение с ножевым ранением.Специалисты оценивают состояние 26-летнего мужчины как тяжелое.Сотрудники полицейского ведомства проводят проверку. Второй участник конфликта, нанесший ранение пострадавшему, на настоящем этапе объявлен в розыск.