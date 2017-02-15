Петербуржцев 16 февраля ждет туман и гололедица

В четверг, шестнадцатого февраля, петербуржцев ждет туман и гололедица. Согласно информации гидрометеорологического центра, на протяжении суток сохранится минусовая температура (-2 °C 0 °C).
Прогнозируется незначительный снег.
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В четверг, шестнадцатого февраля, петербуржцев ждет туман и гололедица.
Транспортная авария с участием иномарки Volvo и трамвая зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого февраля на проспекте Луначарского.
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