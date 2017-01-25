В Петербурге 28 января прогнозируется туман

В первый выходной день, двадцать восьмого января, в Петербурге прогнозируется туман. Согласно данным МЧС, ухудшение видимости ожидается в ночные и утренние часы.
Ситуация на дороге, помимо тумана, осложнится гололедицей и снегом с дождем.
В течение нескольких дней погодные условия спровоцировали ряд групповых дорожных аварий
. Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В первый выходной день, двадцать восьмого января, в Петербурге прогнозируется туман.
В ночные часы двадцать седьмого января МЧС Петербурга в Пушкинском районе зарегистрировано возгорание в иномарке Mercedes-Benz.
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