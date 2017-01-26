В Петербурге до конца года будут организованы пять велодорожек

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В Петербурге до конца текущего года планируется организовать пять велодорожек. В настоящее время администрация города уже определилась с конкретными маршрутами.Три велодорожки появятся в исторической части Петербурга — на территории Центрального и Петроградского районов. Еще два маршрута пролягут в северной части города. Разработчики проекта отмечают, маршруты прокладывались в расчете на создание предпочтительных условий для эксплуатации велосипеда в качестве альтернативного автомобилю транспорта.