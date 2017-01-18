В Петербурге 20 января прогнозируется сильный ветер и гололед
В пятницу, двадцатого января, в Петербурге прогнозируется усиление ветра и образование гололедицы. В ночные часы температура, согласно данным специалистов метеорологического центра, опустится до -3°C -4°C.
Скорость ветра может достигнуть показателя восемнадцать м/с.
В контексте неблагоприятных погодных условий служба МЧС предостерегает жителей Петербурга о гололедице!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В пятницу, двадцатого января, в Петербурге прогнозируется усиление ветра и образование гололедицы.
В Петербурге вечером восемнадцатого января сотрудники полиции задержали 28-летнего водителя эвакуатора, перевозившего похищенный несколькими часами ранее автомобиль Lexus.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».