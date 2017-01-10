—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Парковка у метро «Площадь Александра Невского» открыта после реконструкции
Применить опции расширенного поиска



                                      


Парковка у метро «Площадь Александра Невского» открыта после реконструкции

Парковка у метро «Площадь Александра Невского» открыта после реконструкции


Петербургский центр управления парковками сообщил об открытии после реконструкции объекта, расположенного около станции метро «Площадь Александра Невского». Автоматическая стоянка на настоящем этапе работает как в платном режиме, так и в формате перехватывающей парковки.

Перехватывающая парковка (набережная Синопская, дом № 30) оснащена системой наблюдения, терминалами оплаты, электронным табло.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса