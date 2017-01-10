Парковка у метро «Площадь Александра Невского» открыта после реконструкции
Петербургский центр управления парковками сообщил об открытии после реконструкции объекта, расположенного около станции метро «Площадь Александра Невского». Автоматическая стоянка на настоящем этапе работает как в платном режиме, так и в формате перехватывающей парковки.
Перехватывающая парковка (набережная Синопская, дом № 30) оснащена системой наблюдения, терминалами оплаты, электронным табло.
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Петербургский центр управления парковками сообщил об открытии после реконструкции объекта, расположенного около станции метро «Площадь Александра Невского».
В минувший понедельник десятого января на станции петербургского метро «Площадь Александра Невского» злоумышленник толкнул под поезд 22-летнего мужчину.
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