В Петербурге до конца недели прогнозируется мороз и усиление ветра

В Петербурге до конца рабочей недели прогнозируется усиление ветра. В сочетании с сильным ветром в Северную столицу придут и морозы.Согласно информации службы МЧС — четвертого, пятого и шестого января сила ветра может достигнуть отметки семнадцать м/с. Температура воздуха, по прогнозу метеорологического центра, упадет до -22°C.Осложнение погодных условий не преминет сказаться на дорожной ситуации!