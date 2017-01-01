В Петербурге до конца недели прогнозируется мороз и усиление ветра
В Петербурге до конца рабочей недели прогнозируется усиление ветра. В сочетании с сильным ветром в Северную столицу придут и морозы.
Согласно информации службы МЧС — четвертого, пятого и шестого января сила ветра может достигнуть отметки семнадцать м/с. Температура воздуха, по прогнозу метеорологического центра, упадет до -22°C.
Осложнение погодных условий не преминет сказаться на дорожной ситуации!
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В Петербурге до конца рабочей недели прогнозируется усиление ветра.
В утренние часы третьего января на Караваевской улице (Невский район) ведомством МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ-2112».
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