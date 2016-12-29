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В Петербурге запускать фейерверки разрешено по 30 адресам

В Петербурге запускать фейерверки разрешено по 30 адресам


Согласно информации ГУ МЧС Петербурга, официально запускать фейерверки разрешено по тридцати адресам. Стоит отметить, что непосредственно на территории города мест, где можно запускать фейерверки не столь много.

В частности служба МЧС называетствор улицы Демьяна Бедного и проспекта Луначарского, аллею Славы, проспект Металлистов (дом № 114, к. 2), улицу Жени Егоровой (дом № 4, к. 3), проспект Новоизмайловский (дом № 11, парк Авиаторов), проспект Косыгина (парк «Малиновка»), шоссе Московское (дом № 1, парк Город Героев).


В Петербурге запускать фейерверки разрешено по 30 адресам
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