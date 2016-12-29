В Петербурге запускать фейерверки разрешено по 30 адресам
Согласно информации ГУ МЧС Петербурга, официально запускать фейерверки разрешено по тридцати адресам. Стоит отметить, что непосредственно на территории города мест, где можно запускать фейерверки не столь много.
В частности служба МЧС называет — створ улицы Демьяна Бедного и проспекта Луначарского, аллею Славы, проспект Металлистов (дом № 114, к. 2), улицу Жени Егоровой (дом № 4, к. 3), проспект Новоизмайловский (дом № 11, парк Авиаторов), проспект Косыгина (парк «Малиновка»), шоссе Московское (дом № 1, парк Город Героев).
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Согласно информации ГУ МЧС Петербурга, официально запускать фейерверки разрешено по тридцати адресам.
Сотрудники полиции Петербурга проводят разбирательство по факту заявления работника одной из коммерческих организаций, который столкнулся с вооруженным нападением и погоней со стороны неизвестных злоумышленников.
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