В Петербурге 30 декабря прогнозируется усиление ветра
В пятницу тридцатого декабря, во второй половине дня (ориентировочно с 14:00) прогнозируется усиление ветра. Согласно данным метеорологического центра сила ветра может достигать шестнадцати м/с.
Служба МЧС Петербурга настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности!
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