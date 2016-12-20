В Петербурге завершены работы по сдвижке последнего пролета Яхтенного моста
В Петербурге двадцатого декабря завершены работы по сдвижке последнего пролета моста на Крестовский остров. Переправа в створе улицы Яхтенной возводилась с двух сторон, поэтому последний пролет является символом готовности моста.
Правда, пока переправа еще не готова к эксплуатации. Однако учитывая разговоры об очередном долгострое, завершение монтажных работ еще до конца 2016 года уже неплохой результат. Тестовые испытания Яхтенного моста планируется начать в апреле будущего года.
В полном объеме работы на новой переправе, включая отделку и систему подсветки, планируется завершить ровно через год. Яхтенный мост после запуска в эксплуатацию станет самой высокой и длинной пешеходной переправой Петербурга.
фото: Администрация Петербурга
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