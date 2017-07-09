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АвтоВАЗ в Тольятти провел презентацию LADA Vesta SW Cross

АвтоВАЗ в Тольятти провел презентацию LADA Vesta SW Cross


В Тольятти на заводе АвтоВАЗ прошел традиционный День открытых дверей. В 2017 году мероприятие посвящено сорокалетнему юбилею легендарного отечественного внедорожника LADA 4×4.

Гости могли принять участие в специальной экскурсии на производство, где сотрудники предприятия рассказали обо всех этапах сборки автомобиля. В рамках Дня открытых дверей АвтоВАЗ прошла презентация новой модели Vesta SW Cross. Серийную версию автомобиля посетителям представили глава компании Николя Мор и руководитель подразделения дизайна Стив Маттин.

В дилерские центры новинка должна поступить во второй половине текущего года.
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