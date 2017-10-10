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В Петербурге завершаются работы по обеспечению интернетом пассажиров метро

В Петербурге завершаются работы по обеспечению интернетом пассажиров метро


Официальные представители петербургского метрополитена заявили о начале работ по монтажу беспроводной сети на 1-й линии (станции: «Девяткино» — «Проспект Ветеранов»). Устойчивый широкополосный доступ для всех пассажиров метро планируется обеспечить до конца текущего года.

В настоящее время доступ уже открыт на 5, 4, 3 и 2 линиях.
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