Автопром Петербурга занял треть российского производства

Автомобильная промышленность Петербурга заняла треть всего профильного российского производства. Согласно заключению экспертов агентства «Auto-Dealer», на протяжении первого месяца текущего года петербургские предприятия (Nissan, Hyundai и Toyota) суммарно выпустили 25,2 тыс. автомобилей, что в 2,4 раза превышает прошлогодние показатели.Впрочем, рост был ожидаем, поясняет глава аналитического агентства Михаил Чаплыгин. В 2016 году завод Hyundai готовился к запуску конвейера модели Creta, что привело к самому низкому показателю производства за пять лет. Рассчитывать на сохранение динамики в последующих месяцах 2017 года едва ли стоит, показатель производства будет постепенно снижаться.Тем не менее, по итогам всего года специалисты ожидают рост производства петербургской автомобильной промышленности.В январе доля заводов Петербурга составила 32 процента. В минувшем году аналогичный показатель едва превысил 25,5 процента.