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Автопром Петербурга занял треть российского производства

Автопром Петербурга занял треть российского производства


Автомобильная промышленность Петербурга заняла треть всего профильного российского производства. Согласно заключению экспертов агентства «Auto-Dealer», на протяжении первого месяца текущего года петербургские предприятия (Nissan, Hyundai и Toyota) суммарно выпустили 25,2 тыс. автомобилей, что в 2,4 раза превышает прошлогодние показатели.

Впрочем, рост был ожидаем, поясняет глава аналитического агентства Михаил Чаплыгин. В 2016 году завод Hyundai готовился к запуску конвейера модели Creta, что привело к самому низкому показателю производства за пять лет. Рассчитывать на сохранение динамики в последующих месяцах 2017 года едва ли стоит, показатель производства будет постепенно снижаться.

Тем не менее, по итогам всего года специалисты ожидают рост производства петербургской автомобильной промышленности.

В январе доля заводов Петербурга составила 32 процента. В минувшем году аналогичный показатель едва превысил 25,5 процента.
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