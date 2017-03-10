Volkswagen на Женевском автосалоне-2017 представил спортивный Arteon
Спортивная модель Arteon, наделенная формами классического купе, стала одним из наиболее ярких экспонатов выставочного стенда компании Volkswagen в Женеве. Автомобиль является новой разработкой производителя, поэтому интерес гостей Женевского салона к этому участнику выставки закономерно повышен.
Разработчики модели отмечают, Arteon оснащен столь современными системами электронного помощника водителя, что ранее в означенном классе подобный функционал попросту не использовался. Глава правления Volkswagen доктор Герберт Дисс отметил, модель отличается повышенной функциональностью, свойственной классу Gran Turismo.
Среди основных особенностей новинки — безрамная конструкция стекол (боковых), изящная линия кузова в стиле GT и рельефный капот. Багажное отделение, обладающее объемом 563 литра, имеет широко открывающуюся крышку.
В линейку силовых агрегатов нового автомобиля входят три «дизеля» и аналогичное количество бензиновых двигателей (150 — 280 л.с.). Самая мощная версия предлагается с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG.
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Спортивная модель Arteon, наделенная формами классического купе, стала одним из наиболее ярких экспонатов выставочного стенда компании Volkswagen в Женеве.
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