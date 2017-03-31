Toyota вновь отзывает автомобили из-за подушек Takata
Автомобилестроитель Toyota вновь отзывает автомобили из-за проблем с подушками Takata. В четверг, тридцатого марта, агентство Reuters сообщило об отзыве 2,9 млн автомобилей японской компании.
Согласно данным агентства, под отзыв подпадут модели RAV4 и Corolla. Специалисты Toyota полагают, что в данных автомобилях стоят подушки безопасности Takata с неисправными насосами. В основном отзывная компания коснется Ближнего Востока.
Серьезные проблемы у японского автомобилестроителя, связанные с производителем Takata, начались еще в 2014 году. Суммарно вернуть в сервисные центры пришлось более 100 млн автомобилей.
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В вечерние часы минувшего четверга, тридцатого марта, на станции петербургского метрополитена «Автово» мужчина травмирован электропоездом.
Автомобилестроитель Toyota вновь отзывает автомобили из-за проблем с подушками Takata.
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