Каменный мост закрывается до 1 декабря

Согласно информации ГАТИ Петербурга, начиная с двадцать третьего октября Каменный мост закрывается для следования транспорта. Вплоть до первого декабря участок между улицами Казанской и Садовой будет закрыт в одном направлении.Запланированы работы по монтажу ограждения, отмечает ГАТИ. Будьте внимательны!