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Каменный мост закрывается до 1 декабря

Каменный мост закрывается до 1 декабря


Согласно информации ГАТИ Петербурга, начиная с двадцать третьего октября Каменный мост закрывается для следования транспорта. Вплоть до первого декабря участок между улицами Казанской и Садовой будет закрыт в одном направлении.

Запланированы работы по монтажу ограждения, отмечает ГАТИ. Будьте внимательны!
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