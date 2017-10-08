Суворовский проспект ограничивается с 21 октября

В центре Петербурга с 21 октября ограничивается Суворовский проспект. Следование транспорта будет ограничено вплоть до середины ноября на участке от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры.
Вплоть до конца марта 2019 года ограничивается 10-я Советская улица. С шестнадцатого октября работы начинаются на участке от улицы Дегтярной до улицы Мытнинской.Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В центре Петербурга с 21 октября ограничивается Суворовский проспект.
Садовая улица ограничивается для следования транспорта в связи с работой съемочной группы.
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