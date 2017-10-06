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Большая Морская улица закрывается с 7 октября

Большая Морская улица закрывается с 7 октября


Большая Морская улица закроется для следования транспорта с седьмого октября. Вплоть до середины декабря участок от проспекта Невского до площади Дворцовой будет блокирован.

В ведомстве ГАТИ уточнили, изменения вызваны грядущими работами по ремонту дороги.

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