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Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля

Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля


В центре Петербурга с тридцать первого июля вводится ограничение на Садовой улице. Вплоть до шестого августа следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Итальянской до улицы Инженерной.

Запланированы дорожные работы.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 31 июля по 6 августа



Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля
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