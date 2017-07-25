Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 31 июля по 6 августа

В центре Петербурга с тридцать первого июля вводится ограничение на Садовой улице. Вплоть до шестого августа следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Итальянской до улицы Инженерной.Запланированы дорожные работы.