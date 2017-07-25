Садовая улица ограничивается для движения с 31 июля

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В центре Петербурга с тридцать первого июля вводится ограничение на Садовой улице.
В Петербурге двадцать девятого июля вновь прогнозируются ливни и грозы.
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Столкновение трех автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга около полудня двадцать восьмого июля на Свердловской набережной (Красногвардейский район).
Ограбление водителя такси, зафиксированное в Петербурге двадцать шестого июля, едва ли можно назвать обычным.
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