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Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата

Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата


В одном направлении следование транспорта блокируется с двадцать четвертого июня на улице Марата. В течение двух дней участок от переулка Подъездного до улицы Звенигородской будет закрыт.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 19 до 25 июня



Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата
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