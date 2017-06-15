Закрытие движения с 24 июня вводится на улице Марата

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В одном направлении следование транспорта блокируется с двадцать четвертого июня на улице Марата.
Биржевой мост переведен на двухразовую разводку, сообщают официальные представители предприятия «Мостотрест».
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