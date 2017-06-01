В Петербурге на канале Грибоедова с 5 июня ограничивается движение
В центре Петербурга, согласно данным ГАТИ с пятого июня вводится ограничение движения на канале Грибоедова. Вплоть до девятого июня следование транспорта будет сопряжено с ограничениями на участке (нечетная сторона) от переулка Сергея Тюленина до моста Банковского.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 5 до 11 июня
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В центре Петербурга, согласно данным ГАТИ с пятого июня вводится ограничение движения на канале Грибоедова.
Автомобиль Ford горел ранним утром четвертого июня в Невском районе Петербурга.
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