Съезд на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса» закрыт
Специалисты ДСТО (Дирекция транспортного обхода) сообщают о блокировании съезда на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса». Проводятся плановые работы.
Ограничения водятся с шестого июня. Вплоть до восьмого июня съезд будет полностью блокирован.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Тройная транспортная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем второго июня в центре города.
Специалисты ДСТО (Дирекция транспортного обхода) сообщают о блокировании съезда на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса».
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