В центре Петербурга на Лиговском с 4 июня ограничивается движение
В центре Петербурга на Лиговском проспекте с четвертого июня вводится ограничение движения. Вплоть до одиннадцатого июня следование транспорта будет ограничено на участке от переулка Кузнечного до площади Восстания.
Запланировано строительство светофорного объекта.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В центре Петербурга на Лиговском проспекте с четвертого июня вводится ограничение движения.
Петербургское полицейское ведомство ведет розыск злоумышленника, совершившего поджог иномарки Toyota Land Cruiser на дворовой парковке в Приморском районе.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».