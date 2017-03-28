Лесной проспект с 1 апреля ограничивается для движения

Следование транспорта по Лесному проспекту, сообщает ведомство ГАТИ, ограничивается с первого апреля. Вплоть до двадцать четвертого апреля движение ограничивается на участке от переулка Нейшлотского до улицы Бобруйской.
ГАТИ уточняет, изменения вводятся в связи с работами по благоустройству.
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Следование транспорта по Лесному проспекту, сообщает ведомство ГАТИ, ограничивается с первого апреля.
Согласно постановлению, подписанному премьером Дмитрием Медведевым, в РФ вводится ряд ограничений для водителей со стажем до двух лет.
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