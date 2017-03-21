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Большой проспект В.О. ограничивается для движения до конца апреля

Большой проспект В.О. ограничивается для движения до конца апреля


Ограничение на следование транспорта, согласно данным службы ГАТИ, вводится на перекрестках Большого проспекта с 14–15 и 10–11 линиями. В силу изменения вступят с двадцать пятого марта.

Снять ограничения планируется тридцатого апреля.

Большой проспект В.О. ограничивается для движения до конца апреля Большой проспект В.О. ограничивается для движения до конца апреля
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