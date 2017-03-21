Большой проспект В.О. ограничивается для движения до конца апреля

Ограничение на следование транспорта, согласно данным службы ГАТИ, вводится на перекрестках Большого проспекта с 14–15 и 10–11 линиями. В силу изменения вступят с двадцать пятого марта.
Снять ограничения планируется тридцатого апреля.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей.
Ограничение на следование транспорта, согласно данным службы ГАТИ, вводится на перекрестках Большого проспекта с 14–15 и 10–11 линиями.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Петербургские садоводы в текущем году приняли решение закрыть городские парки на просушку раньше срока.
Возгорание в иномарке Mitsubishi, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля Ford, зафиксировано службой МЧС Петербурга днем двадцать первого марта.
Остановка с целью проверки автомобиля «ВАЗ» сотрудниками полиции Ленинградской области привела к неожиданной находке.
Семнадцатилетний учащийся и восемнадцатилетний безработный юноши задержаны полицейским ведомством Ленобласти за кражи из автомобилей.
В ночь и утром вторника, двадцать первого марта, на петербургских дорогах ожидается образование гололедицы.
Возгорание в отсеке двигателя иномарки Toyota Land Cruiser зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцатого марта в Петроградском районе.