С 20 марта улица Салова закрывается для движения

В Петербурге с двадцатого марта закрывается для следования транспорта улица Салова. Снять ограничения, согласно данным службы ГАТИ, планируется семнадцатого июня.
Закрывается участок от дома № 38 вплоть до проезда на АЗС.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 20 по 26 марта
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге с двадцатого марта закрывается для следования транспорта улица Салова.
Разбойное нападение случайного пассажира на частного извозчика зафиксировано полицейским ведомством Петербурга поздним вечером семнадцатого марта.
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