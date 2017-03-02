Стремянная улица закрывается с 11 марта
В центре Петербурга с одиннадцатого марта закрывается Стремянная улица. В связи с работами по укладке электрического кабеля, сообщает служба ГАТИ, участок от переулка Дмитровского до улицы Марата будет блокирован вплоть до пятнадцатого марта.
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В центре Петербурга с одиннадцатого марта закрывается Стремянная улица.
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