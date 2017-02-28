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В Василеостровском районе начинаются работы по прокладке теплосети

В Василеостровском районе начинаются работы по прокладке теплосети


В Василеостровском районе Петербурга, третьего марта начинаются работы по прокладке теплосети. Согласно данным службы ГАТИ, ограничения вследствие технических мероприятий вводятся до середины апреля.

В дополнение к ранее введенным ограничениям движения в СПб, работы начнутся еще на ряде городских объектов.

В Василеостровском районе начинаются работы по прокладке теплосети
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