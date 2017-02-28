В Василеостровском районе начинаются работы по прокладке теплосети

В Василеостровском районе Петербурга, третьего марта начинаются работы по прокладке теплосети. Согласно данным службы ГАТИ, ограничения вследствие технических мероприятий вводятся до середины апреля.
В дополнение к ранее введенным ограничениям движения в СПб
, работы начнутся еще на ряде городских объектов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Василеостровском районе Петербурга, третьего марта начинаются работы по прокладке теплосети.
Транспортная авария с участием внедорожника Land Rover и полицейского микроавтобуса Ford зафиксирована ведомством МЧС Петербурга ночью двадцать восьмого февраля на Дворцовой набережной.
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