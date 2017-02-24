Большой проспект В.О. закрывается до середины октября
Большой проспект В.О. с двадцать седьмого февраля закрывается для следования транспорта. Вплоть до пятнадцатого октября на участке (боковой проезд, четная сторона) от 10 до 9 линии движение блокируется.
Специалисты ГАТИ отмечают, изменения вводятся в связи с работами по монтажу ограждения.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 27 февраля по 5 марта
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Транспортная авария с участием внедорожника Range Rover и автомобиля LADA зафиксирована службой МЧС Петербурга утром (09:10) двадцать шестого февраля в Красносельском районе.
Большой проспект В.О. с двадцать седьмого февраля закрывается для следования транспорта.
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