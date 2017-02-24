—» Автомобильные новости » Ограничение движения в Санкт Петербурге » Большой проспект В.О. закрывается до середины октября
Применить опции расширенного поиска



                                      


Большой проспект В.О. закрывается до середины октября

Большой проспект В.О. закрывается до середины октября


Большой проспект В.О. с двадцать седьмого февраля закрывается для следования транспорта. Вплоть до пятнадцатого октября на участке (боковой проезд, четная сторона) от 10 до 9 линии движение блокируется.

Специалисты ГАТИ отмечают, изменения вводятся в связи с работами по монтажу ограждения.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 27 февраля по 5 марта



Большой проспект В.О. закрывается до середины октября Большой проспект В.О. закрывается до середины октября
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

В Красном Селе столкнулись внедорожник и LADA

Транспортная авария с участием внедорожника Range Rover и автомобиля LADA зафиксирована службой МЧС Петербурга утром (09:10) двадцать шестого февраля в Красносельском районе.

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса