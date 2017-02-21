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Малая Посадская ограничивается для проезда до середины марта

Малая Посадская ограничивается для проезда до середины марта


Ограничение следования транспорта, согласно данным ГАТИ, вводится с двадцать шестого февраля на улице Малой Посадской. Вплоть до шестнадцатого марта движение ограничивается около дома № 15 по означенной улице.

Ограничение обусловлено работами по прокладке электрического кабеля.
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