Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 20 по 26 февраля

В Приморском районе Петербурга с двадцать третьего февраля вводится ограничение движения на улице Савушкина. Вплоть до октября 2018 года следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Оскаленко до переулка Серебрякова.Служба ГАТИ в качестве причин называет работы по монтажу ограждения.