Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года
В Приморском районе Петербурга с двадцать третьего февраля вводится ограничение движения на улице Савушкина. Вплоть до октября 2018 года следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Оскаленко до переулка Серебрякова.
Служба ГАТИ в качестве причин называет работы по монтажу ограждения.
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В Приморском районе Петербурга с двадцать третьего февраля вводится ограничение движения на улице Савушкина.
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