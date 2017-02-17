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Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года

Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года


В Приморском районе Петербурга с двадцать третьего февраля вводится ограничение движения на улице Савушкина. Вплоть до октября 2018 года следование транспорта будет ограничено на участке от улицы Оскаленко до переулка Серебрякова.

Служба ГАТИ в качестве причин называет работы по монтажу ограждения.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 20 по 26 февраля



Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года Ограничение движения на улице Савушкина вводится до конца 2018 года
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